 

Наводнения в Индии, Пакистане и Афганистане, более 80 погибших

23.07.2026, 11:18, Разное
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По меньшей мере 82 человека погибли в Индии, Пакистане и Афганистане в результате наводнений, вызванных муссонными дождями. В Индии основной зоной паводков стала долина реки Брахмапутра.

В афганской провинции Нуристан и пакистанской провинции Хайбер-Пахтунва только за минувшие сутки погибли 46 человек, 100 пострадали. Потоки воды смывают жилые дома и гостиницы, при спасательных работах используется тяжелая техника.

Эксперты отмечают: несмотря на то, что вклад Афганистана и Пакистана в глобальное потепление крайне мал, эти страны оказались очень уязвимыми в условиях изменения климата, последствием которого стало таяние ледников, наводнения, засухи и сокращение посевных территорий.


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