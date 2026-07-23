«Госуслуги» приватизируют и продадут VK

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении портала «Госуслуги» в план приватизации на 2026 год. Правительство планирует получить за продажу сервиса не менее 500 миллионов рублей.

«Частная инициатива испокон веков была двигателем прогресса, поэтому инвестор сможет сделать «Госуслуги» ещё удобнее для граждан», – сказал глава Минцифры Максут Шадаев.

По информации «Коммерсанта», принять участие в аукционе сможет только холдинг VK – по требованию правительства, для допуска к торгам участникам нужно будет соответствовать ряду критериев.

«Это должна быть российская компания, у которой есть свои социальные сети, мессенджер и почтовые сервисы с суммарным охватом не менее 100 миллионов пользователей в месяц. На рынке сейчас это только VK», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Минцифры.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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