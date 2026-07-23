Эффективность психотерапии связали с чередованием переживания и дистанцирования

Психотерапия сегодня стала жизненно важным инструментом поддержания ментального здоровья и развития личности. Каждый год миллионы людей обращаются за психологической помощью, пытаясь не только избавиться от симптомов психических заболеваний, справиться с тревогой, депрессией, последствиями травм и внутренними кризисами, но и при отсутствии психологических проблем — с целью личностного роста, повышения осознанности, удовлетворенности, продуктивности. И хотя есть множество школ и подходов, единого понимания того, что именно делает психотерапию успешной, до сих пор нет.

Все существующие направления психотерапии имеют свою уникальную философию и набор техник. Например, классическая когнитивно-поведенческая терапия делает упор на рациональное осмысление проблемы и в меньшей степени уделяет внимание переживанию эмоций и чувств. Другие школы — например, эмоционально-фокусированная терапия или метод десенсибилизации и переработки движением глаз — настаивают на том, что трансформация личности возможна только через максимально глубокое проживание чувств и эмоций человека.

Эти направления не просто отличаются, а часто противопоставляются друг другу, порождая вопросы о том, что важнее в работе с клиентом (рациональное осмысление или эмоциональное погружение) и как при столь разных стратегиях удается добиться высоких результатов в психотерапии.

Поскольку на практике разные школы показывают примерно одинаковую эффективность, специалисты пришли к выводу, что успех терапии в большей степени определяется не конкретным методом и специфическими особенностями какого-либо из них, а общими для разных подходов факторами.

Сегодня специалисты учитывают как субъективные, связанные с личностными особенностями, так и объективные факторы, которые относятся к структуре самого терапевтического процесса. Но поскольку вторые позволяют сделать результат терапии воспроизводимым, для науки и для достижения практических результатов важно исследовать именно их.

Ученая Пермского Политеха, гештальт-терапевт, выделила и обосновала новый объективный фактор эффективной психотерапии, который сознательно возможно учитывать в работе с клиентами, что сделает весь процесс более надежным и прогнозируемым. Статья опубликована в журнале «Вопросы психологии». Исследование проведено в рамках программы «Приоритет 2030».

Исследователь проанализировала три современных направления: когнитивно-поведенческую терапию, эмоционально-фокусированную терапию, десенсибилизацию и переработку движением глаз. Они имеют наиболее многочисленные и строгие научные доказательства своей эффективности и рекомендованы ВОЗ и Американской психологической ассоциацией для использования при определенных психологических затруднениях.

Она рассмотрела их теоретические положения, описания конкретных методов, упражнений и техник и выявила использование в них двух противоположных базовых стратегий работы с чувствами клиента: глубокое переживание эмоций и чувств и дистанцирование от них.

Анализ показал, что когнитивно-поведенческая терапия, которая традиционно меньше уделяет внимание эмоциям и чувствам человека, содержит элементы их проживания больше, чем это рефлексируют сами представители направления, а эмоционально-фокусированная и метод десенсибилизации и переработки движением глаз, наоборот, используют приемы дистанцирования, хотя они практически не упоминаются в теории этих школ.

— Тенденция описывать только одну стратегию и игнорировать другую (или уделять ей меньше внимания) прослеживается во многих направлениях психотерапии, но при детальном рассмотрении методов можно обнаружить, что на практике специалисты чаще используют обе, — рассказала Елена Расторгуева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.

Условием эффективности оказывается именно чередование стратегий, когда погружение в свои чувства клиента и дистанцирование от них сменяют друг друга. В этом и заключается новый фактор успешности психотерапии, общий для разных подходов. Он характеризует собой особенность самого психотерапевтического процесса, которая присутствует независимо от того, осознают ли ее терапевт и клиент.

В ходе исследования ученая также опиралась на данные экспериментальных исследований. Например, в одном из них было установлено, что использование одной из техник дистанцирования (обращение к себе по имени) сопровождалось снижением активности в зонах мозга, отвечающих за тревогу и навязчивые мысли. Это доказывает важность и эффективность использования данной стратегии в психотерапии в целом.

Результаты другого экспериментального исследования показали: высокие уровни психотерапевтических изменений связаны с частыми и быстрыми переходами между погружением в чувства и дистанцированием от них. Эти данные являются доказательством объективности нового предложенного фактора.

Каждый специалист любого направления может целенаправленно наблюдать: застревает ли клиент в эмоции, совсем ее избегает или слишком рано уходит от ее проживания. Если переходы редкие или совершенно отсутствуют — это повод вмешаться и скорректировать динамику работы, однако темп определяется состоянием клиента.

По мере продвижения терапии человек учится переключаться между состояниями глубокого переживания и дистанцирования все быстрее и легче, осваивая этот навык для самостоятельного применения. Именно такая способность к чередованию глубокого погружения в переживание и дистанцирования от него становится одним из факторов успешной психотерапии.

— Особую значимость этому вопросу придает развитие искусственного интеллекта: если бы для помощи было достаточно одних лишь техник дистанцирования, психотерапию мог бы автоматизировать алгоритм. В случае необходимости применения стратегии переживания требуется глубокая вовлеченность в него и клиента, и специалиста, и в этом абсолютно незаменимым оказывается психотерапевт-человек, — дополнила Елена Расторгуева.

Новый предложенный фактор успешности позволяет психотерапевтам полагаться не только на субъективные ощущения, но и на объективные закономерности целостного процесса, которые можно отслеживать и сознательно выстраивать в работе с каждым клиентом: обеспечивать глубокое проживание его эмоций и чувств, помогать вовремя отстраниться, не застревать в одном из процессов.

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