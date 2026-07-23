 

Песков отказался комментировать сообщения о причастности России к иранским ударам по объектам ЦРУ

23.07.2026, 12:19, Разное
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию агентства Reuters о том, что американская разведка проверяет, не оказала ли РФ помощь Ирану при нанесении ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке.

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», – заявил чиновник.

По данным Reuters, подозрения американских аналитиков вызвали точность и эффективность иранских атак, а также масштаб технического сотрудничества между Москвой и Тегераном. В одном из внутренних документов западной разведки говорится, что Россия, вероятно, участвовала в определении целей, связанных с деятельностью ЦРУ в регионе.

Как минимум два объекта ЦРУ были поражены в марте. Один из них – резидентура американской разведки, находящаяся в посольстве США в Эр-Рияде. Еще один объект располагался на востоке Ирака. Некоторые собеседники Reuters заявили, что атакованных объектов было больше, однако их точное число и местонахождение не раскрываются.

Два западных чиновника, ознакомленных с разведданными, предположили, что при атаке в Саудовской Аравии использовались два иранских беспилотника, усовершенствованных с помощью российских технологий. По их словам, первый дрон пробил отверстие во внешней стене посольства, после чего второй проник внутрь и взорвался. В результате атаки никто не погиб и не пострадал.


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