 

СМИ — в Подмосковье разбился самолет Су-57

23.07.2026, 13:18, Разное
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Как пишет «Медуза», в районе подмосковного Звенигорода потерпел крушение российский военный самолет Су-57. По предварительным данным, экипаж успел катапультироваться. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

Как сообщил «Коммерсанту» информированный источник, крушение произошло во время тренировочного полета, воздушное судно не несло на себе вооружения. Помимо СКР, в причинах ЧП будут разбираться военные эксперты и комиссия Минобороны.

Су-57 – российский многоцелевой истребитель пятого поколения. Его прототип совершил первый полет в 2010 году. Серийное производство было начато в 2019 году, а в 2020 году он поступил на вооружение ВКС РФ. Произведено 54 таких самолета.


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