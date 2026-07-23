 

Историки доказали, что евреи и норманны были одним народом

23.07.2026, 11:00, Разное
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Главный научный сотрудник Института истории Академии наук Израиля Моисей Гольдштейн опубликовал в авторитетном научном журнале Nature статью о происхождении норманнов.

Как удалось доказать доктору исторических наук, две тысячи лет назад предки викингов жили в Иудее, однако после краха Западной Римской империи они эмигрировали в Скандинавию и создали там свои государства.

«Таким образом, евреи и норманны были одним народом. Важно отметить ту роль, которую наши предки сыграли в истории Европы. Например, государственность на Руси была основана иудеем Рюриком», – пишет Гольдштейн.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал «не делать скоропостижных выводов» и пообещал внимательно изучить работу израильского учёного. Если его гипотеза подтвердиться, то в школьные учебники по истории России будут внесены изменения.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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