Историки доказали, что евреи и норманны были одним народом

Главный научный сотрудник Института истории Академии наук Израиля Моисей Гольдштейн опубликовал в авторитетном научном журнале Nature статью о происхождении норманнов.

Как удалось доказать доктору исторических наук, две тысячи лет назад предки викингов жили в Иудее, однако после краха Западной Римской империи они эмигрировали в Скандинавию и создали там свои государства.

«Таким образом, евреи и норманны были одним народом. Важно отметить ту роль, которую наши предки сыграли в истории Европы. Например, государственность на Руси была основана иудеем Рюриком», – пишет Гольдштейн.

Глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский призвал «не делать скоропостижных выводов» и пообещал внимательно изучить работу израильского учёного. Если его гипотеза подтвердиться, то в школьные учебники по истории России будут внесены изменения.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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