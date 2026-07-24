 

Ретро-телефон Pinwheel Home позволит детям безопасно общаться без приложений и соцсетей

24.07.2026, 15:15, Разное
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Американская компания Pinwheel выпустила устройство с таким же названием в качестве универсального и безопасного средства связи для детей. Оно выглядит и работает как телефон из прошлого века, но использует цифровые технологии и подключается по Wi-Fi. По сути, это очень сильно упрощенный смартфон, который лишили его главных недостатков, сохранив ключевые преимущества.

Гадждет Pinwheel Home появился как отклик на запрос о защите детей от опасностей цифрового мира. В частности, здесь нет экрана и нет возможности устанавливать приложения, равно как и скачивать запретный контент. Даже выйти в Интернет не получится, что сильно снижает интерес детей к устройству – они будут использовать его только для связи, а не проводить часы напролет в соцсетях. Причем связи сугубо голосовой, что поможет развивать коммуникативные навыки и память.

Родители могут одобрять контакты, блокировать неизвестных абонентов и автоматические звонки, фильтровать спам, а также устанавливать расписание звонков и ограничения бесед по времени. В телефоне есть несколько ретро-функций, вроде быстрого набора, а также опция голосовой почты. В следующих версиях появится интеграция со смартфоном для использования одного номера на всех устройствах, а также функция трехсторонней беседы.

Для активации связи нужно подключить тарифный план, цена зависит от количества одобренных контактов. Само устройство стоит $68 и продается в нескольких вариантах расцветки и дизайна.Источник &#8212 Pinwheel Home


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