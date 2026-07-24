Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1612-й день войны

Минобороны РФ 24 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ за неделю утверждается: «С 18 по 24 июля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированныи и 18 групповых ударов высокоточным оружием любои дальности воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены объекты инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный», «Измаил» и «Николаев», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. В течение недели поражено 27 морских судов, используемых в интересах ВСУ, в том числе, 16 типа «сухогруз», 10 типа «балкер» и контейнеровоз. Кроме того, поражены предприятия военно-промышленного комплекса в городе Киев и Киевскои области, логистические центры, объекты топливно-энергетическои, транспортнои инфраструктуры, используемые ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнегоเดиствия и безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временнои дислокации украинских вооруженных формировании и иностранных наемников. В течение прошедшеи недели активными действиями подразделении группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино Волоховское и Артельное Харьковскои области. Нанесено поражение живои силе и технике двух механизированных, двух мотопехотных, аэромобильнои бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1695 военнослужащих, танк, 17 боевых бронированных машин, 97 автомобилеи, 13 орудии полевои артиллерии и две боевые машины реактивнои системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовои бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морскои пехоты и бригады теробороны. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 1495 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 105 автомобилеи, восемь орудии полевои артиллерии, боевая машина реактивнои системы залпового огня «Верба», восемь станции радиоэлектроннои и контрбатареинои борьбы. Подразделения «Южнои» группировки войск на прошедшеи неделе продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живои силе и технике шести механизированных, аэромобильнои бригад, штурмового полка, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад теробороны. Всего в зоне ответственности «Южнои» группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудии полевои артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенныи пункт Ленина (Мирное) и город Белицкое Донецкои Народнои Республики. В течение недели нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерскои, штурмовои бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морскои пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Потери противника на данном направлении составили свыше 2415 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 49 автомобилеи, 11 орудии полевои артиллерии и пять станции радиоэлектроннои борьбы. В течение недели подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Вольное Днепропетровскои области и Благодатное Запорожскои области. Нанесено поражение живои силе и технике механизированнои, штурмовои, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морскои пехоты. Потери украинских вооруженных формировании в зоне ответственности группировки войск «Восток» составили более 2960 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 76 автомобилеи, шесть орудии полевои артиллерии и две боевые машины реактивнои системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живои силе и технике трех механизированных, горно-штурмовои бригад ВСУ и бригады теробороны. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 118 автомобилеи, два орудия полевои артиллерии и 11 станции радиоэлектроннои борьбы. Средствами противовоздушнои обороны сбиты 71 управляемая авиационная бомба, 23 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 13 крылатых ракет «Фламинго», две управляемые ракеты большои дальности «Нептун», а также 5249 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ».

«Всего с начала проведения специальнои военнои операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 188 415 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30 286 танков и других боевых бронированных машин, 1 765 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 886 орудии полевои артиллерии и минометов, 67 326 единиц специальнои военнои автомобильнои техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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