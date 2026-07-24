«Тогда больше никаких проблем не будет»: Трамп предложил выкупить WB

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social обращение к собственникам маркетплейса Wildberries с предложением продать ему контрольный пакет акций компании.

«Если я стану собственником Wildberries, то больше никаких проблем не будет. Подумайте, это хороший вариант сохранить компанию и получить солидную сумму. Я даже готов купить некоторые товары», – написал Трамп.

За маркетплейс с капитализацией 12 миллиардов долларов хозяин Белого дома готов заплатить 10 миллионов долларов.

«Эта сделка может показаться кому-то несправедливой, но рынок есть рынок. Вряд ли кто-то сейчас даст больше», – заявил американский лидер журналистам.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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