 

«Тогда больше никаких проблем не будет»: Трамп предложил выкупить WB

24.07.2026, 17:00, Разное
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Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social обращение к собственникам маркетплейса Wildberries с предложением продать ему контрольный пакет акций компании.

«Если я стану собственником Wildberries, то больше никаких проблем не будет. Подумайте, это хороший вариант сохранить компанию и получить солидную сумму. Я даже готов купить некоторые товары», – написал Трамп.

За маркетплейс с капитализацией 12 миллиардов долларов хозяин Белого дома готов заплатить 10 миллионов долларов.

«Эта сделка может показаться кому-то несправедливой, но рынок есть рынок. Вряд ли кто-то сейчас даст больше», – заявил американский лидер журналистам.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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