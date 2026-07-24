Армия РФ атаковала частный полигон под Киевом. Десять человек погибли, около 100 ранены

По данным Воздушных сил ВСУ, в пятницу, 24 июля, днем, армия РФ нанесла удар по Бучанскому району Киевской области тремя баллистическими ракетами «Искандер-М»/С-400. Противовоздушной обороне удалось перехватить одну из них.

В результате удара погибли десять человек, еще около 100 человек получили ранения различной тяжести, сообщал генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

По предварительной информации, удар был нанесен по территории «частного полигона», где «проводились мероприятия», сообщал и.о. главы военной администрации Киевской области Руслан Олейник.

Украинский совет оружейников ранее заявил, что был атакован «объект, где находились представители украинской оборонной промышленности». Представитель Воздушных сил Юрий Игнат настаивал на том, что ракеты попали в «частный спорткомплекс», а не по «полигону».

УНИАН сообщает, что 24 июля в Киевской области проходила выставка «Армада», на которой были представлены «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз». Анонс выставки был опубликован в открытом доступе.

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