«В июле 2025-го продали бензина на 220 млрд, в июле 2026-го продадим на 300 млрд»: Песков объяснил, почему в России всё в порядке с топливом

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24.07.2026, 18:00, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил журналистам, почему «не считает серьёзной» информацию о дефиците бензина в стране. Чиновник рассказал, что начал получать много вопросов на эту тему и решил лично сверить цифры.

«Я сам вчера запросил отчёты, статистику и выяснил, что в июле 2026 года на вчерашний день было на 260 млрд рублей [реализовано бензина]… К концу месяца там 300 [миллиардов] точно наберётся. Смотрим за этот же месяц год назад – чуть меньше, чем на 220 млрд рублей продали топлива. То есть, в порядке всё с отраслью, даже рост показателей виден», – сказал он.

«И поэтому я не вижу каких-то серьёзных или заметных проблем с бензином и не понимаю, честно говоря, откуда столько вопросов берётся. Попрошу их не задавать больше, потому что это не очень серьёзная информация, – добавил Песков. – В Кремле мы работаем только с фактами, с конкретными цифрами, а комментировать слухи из жёлтой прессы – всё-таки не наша сфера деятельности».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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