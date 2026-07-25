 

Главный прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

25.07.2026, 6:18, Разное
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Члены Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана с поста главного прокурора в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Он отрицает все обвинения в свой адрес.

Полномочия Карима Хана, избранного главным прокурором МУС в 2021 году, были приостановлены в прошлом месяце. Решение о его отстранении было принято 82 голосами.

В июне надзорный орган суда установил, что Хан совершил «серьезное нарушение служебных обязанностей и серьезный проступок». Его обвинили в неоднократных домогательствах к сотруднице МУС в течение длительного периода времени, а также в том, что он пытался помешать ей подать жалобу.

Сам Хан неоднократно отрицал какие-либо нарушения. Его адвокаты называют решение «незаконным, процедурно несправедливым и не подтвержденным доказательствами».

«Доказательства устанавливают вне всяких разумных сомнений, что прокурор (…) состоял в сексуальных отношениях с (потерпевшей)», – говорится в копии решения от 8 июня, цитируемой Reuters. Отношения начались в марте 2023 года и со временем обострились, причем в условиях такого дисбаланса власти сексуальные отношения в принципе не могли быть допустимыми.

В 27-страничном документе, предоставленном Reuters двумя независимыми источниками, говорится, что Хан совершил серьезное нарушение служебных обязанностей и серьёзный проступок. Согласно цитируемым в документе выводам, его поведение со временем усугублялось, что привело к сексуальному контакту с потерпевшей без ее согласия – в его кабинете, в его личной резиденции и во время выездных миссий.

Обвинения против Хана и выводы органа суда усугубили затяжной кризис в суде по военным преступлениям, который к тому же находится под санкциями США из-за расследований в отношении США и Израиля.

Сторонники Хана высказывали мнение, что он стал политической целью из-за выданных в 2024 году ордеров на арест израильских должностных лиц в связи с действиями Израиля в войне в Газе.


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