Илон Маск ушёл в запой после запуска новых российских спутников связи

Миллиардер Илон Маск крайне эмоционально воспринял успешный запуск второй партии спутников «Бюро 1440», которые станут основной для новой российской системы доступа в Интернет.

По информации агентства Bloomberg, создатель Starlink уже неделю находится в запое и отказывается общаться с подчинёнными.

«Маск осознал, что дни его компании сочтены, потому что русские скоро станут полными лидерами в спутниковой связи. Он пьёт, ругается и проклинает Трампа, который не смог помешать Москве», – сообщил агентству один из помощников миллиардера.

Акции SpaceX за последние дни упали на 30%. Эксперты считают, что до конца года компания может стать банкротом, после чего спутниковая группировка Starlink будет утилизирована.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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