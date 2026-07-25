 

Илон Маск ушёл в запой после запуска новых российских спутников связи

25.07.2026, 11:00, Разное
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Миллиардер Илон Маск крайне эмоционально воспринял успешный запуск второй партии спутников «Бюро 1440», которые станут основной для новой российской системы доступа в Интернет.

По информации агентства Bloomberg, создатель Starlink уже неделю находится в запое и отказывается общаться с подчинёнными.

«Маск осознал, что дни его компании сочтены, потому что русские скоро станут полными лидерами в спутниковой связи. Он пьёт, ругается и проклинает Трампа, который не смог помешать Москве», – сообщил агентству один из помощников миллиардера.

Акции SpaceX за последние дни упали на 30%. Эксперты считают, что до конца года компания может стать банкротом, после чего спутниковая группировка Starlink будет утилизирована. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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