Испытываемая под Воронежем нейросеть будет выявлять хромоту у коров

Изображение сгенерировано нейросетью

Компания «Агроэко» в партнерстве с учеными МСХА имени Тимирязева проводит испытания инновационной российской нейросети на молочном комплексе, расположенном в селе Нижний Мамон (Воронежская область). Разработанная система, построенная на алгоритмах компьютерного зрения, отслеживает особенности походки коров и дает оценку их экстерьера — эти характеристики играют большую роль в определении продуктивного срока жизни животного и рентабельности всего стада.

Функционирование системы обеспечивают камеры с высоким разрешением и специализированные нейросетевые алгоритмы. Отличительная черта отечественной разработки — 42‑точечная скелетная модель коровы, созданная специалистами Тимирязевской академии — для сравнения, зарубежные системы используют максимум 17 точек.

Преимущество технологии еще и в том, что она сохраняет работоспособность даже в сложных условиях — например, если животные перекрывают друг друга в кадре либо частично заслонены ограждениями.

Раннее выявление хромоты — критически важная задача для молочного животноводства, поскольку это одна из наиболее острых проблем отрасли. По данным ветеринаров, из‑за хромоты надои могут снижаться на 5–30 %, а до 20 % пораженных животных приходится преждевременно выводить из стада. Общие убытки даже от единичного случая хромоты могут составить 40 000 рублей. Внедрение системы позволит заранее определять животных из группы риска — еще до того, как отклонения заметит обслуживающий персонал.

Изображение: Агроэко

Проведенные специалистами испытания подтвердили высокую эффективность нейросети — точность идентификации животных составила 99 %, а точность локализации контрольных точек на теле — 97 %. В результате зоотехники и ветеринары ежедневно получают структурированные данные по каждой корове и могут анализировать динамику ее походки за несколько недель — еще до проявления явных клинических симптомов.

Кроме диагностики хромоты, ИИ накапливает сведения для комплексной оценки экстерьера, открывая дополнительные возможности для племенной работы.

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