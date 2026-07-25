Сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале «Нова», подверглась антисемитским оскорблениям в США

Майя, двоюродная сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале «Нова», рассказала Mako, что подверглась антисемитским оскорблениям после того, как разместила объявление о бесплатной отдаче вещей на Facebook Marketplace. Майя, израильтянка американского происхождения, живет в Лос-Анджелесе.

По ее словам, договорившись с мужчиной, проявившим интерес к одной из вещей, на следующий день она получила сообщение от его жены – Римы Джаюси, работающей медсестрой-анестезиологом в одной из больниц Калифорнии.

«Она написала мне: «Мне ничего не нужно бесплатно от грязных евреев». Я была в шоке, – вспоминает Майя. – Я нигде не указывала, что я еврейка или израильтянка. Я просто проявила доброжелательность и хотела бесплатно отдать вещи».

По словам девушки, женщина продолжила сыпать оскорблениями и назвала евреев «самыми отвратительными людьми в мире». Позже медсестра также обвинила евреев в «совершении геноцида практически по всему миру».

Майя считает, что женщина зашла на ее страницу в Facebook, увидела публикации в память о ее 23-летней двоюродной сестре Эден, и таким образом поняла, что Майя еврейка. «Я часто пишу об Эден и о том, что произошло на фестивале. Думаю, именно так она это выяснила».

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