 

Сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале «Нова», подверглась антисемитским оскорблениям в США

25.07.2026, 12:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Майя, двоюродная сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале «Нова», рассказала Mako, что подверглась антисемитским оскорблениям после того, как разместила объявление о бесплатной отдаче вещей на Facebook Marketplace. Майя, израильтянка американского происхождения, живет в Лос-Анджелесе.

По ее словам, договорившись с мужчиной, проявившим интерес к одной из вещей, на следующий день она получила сообщение от его жены – Римы Джаюси, работающей медсестрой-анестезиологом в одной из больниц Калифорнии.

«Она написала мне: «Мне ничего не нужно бесплатно от грязных евреев». Я была в шоке, – вспоминает Майя. – Я нигде не указывала, что я еврейка или израильтянка. Я просто проявила доброжелательность и хотела бесплатно отдать вещи».

По словам девушки, женщина продолжила сыпать оскорблениями и назвала евреев «самыми отвратительными людьми в мире». Позже медсестра также обвинила евреев в «совершении геноцида практически по всему миру».

Майя считает, что женщина зашла на ее страницу в Facebook, увидела публикации в память о ее 23-летней двоюродной сестре Эден, и таким образом поняла, что Майя еврейка. «Я часто пишу об Эден и о том, что произошло на фестивале. Думаю, именно так она это выяснила».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1613-й день войны

25.07 / В США предъявлено обвинение злоумышленнику, напавшему с ножом на еврея и азиата

25.07 / Илон Маск ушёл в запой после запуска новых российских спутников связи

25.07 / Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

25.07 / В московской поликлинике уволили терапевта, который лечил пациентов по советской методике

25.07 / Испытываемая под Воронежем нейросеть будет выявлять хромоту у коров

25.07 / NYT — Трамп экстренно сменил самолет во время визита в Турцию

25.07 / Главный прокурор МУС Карим Хан отстранен от должности из-за обвинений в сексуальных домогательствах

24.07 / Армия РФ атаковала частный полигон под Киевом. Десять человек погибли, около 100 ранены

24.07 / «В июле 2025-го продали бензина на 220 млрд, в июле 2026-го продадим на 300 млрд»: Песков объяснил, почему в России всё в порядке с топливом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике