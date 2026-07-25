Суд Флориды пересмотрит итоги ЧМ-2026 с учётом национальных интересов США

Окружной суд Южного округа Флориды принял иск от группы патриотов из Майами, требующих пересмотреть результаты чемпионата мира по футболу 2026 года. Истцы настаивают, что исходы матчей должны быть скорректированы в соответствии с национальными интересами США. Судья предварительно наложил арест на кубок, переместив его в сейф до вынесения вердикта.

Адвокаты подготовили иск, в котором каждый пропущенный Америкой и её союзниками гол трактуется как экономический саботаж, а жёлтые карточки её игрокам – как нарушение Конституции. ФИФА направила юристов, но те признали: флоридское законодательство действительно позволяет оспорить счёт, если он противоречит американским ценностям. Окончательное решение и имя чемпиона объявят примерно через восемь месяцев, а до тех пор членам сборной Испании рекомендовали воздержаться от использования чемпионских титулов и от получения дохода от рекламы в таком качестве, особенно в американской юрисдикции.

«Если США первые во всём, то и в футболе мы не можем быть вторыми, – заявил адвокат истцов. – Мы требуем применить американскую математику: голы соперников умножать на ноль, а наши – на два. В крайнем случае согласны на компромисс: чемпионы – мы, остальные делят второе место».

В Белом доме уже заявили, что решение суда Флориды будет главнее любых спортивных инстанций.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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