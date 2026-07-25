Суд Флориды пересмотрит итоги ЧМ-2026 с учётом национальных интересов США
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Окружной суд Южного округа Флориды принял иск от группы патриотов из Майами, требующих пересмотреть результаты чемпионата мира по футболу 2026 года. Истцы настаивают, что исходы матчей должны быть скорректированы в соответствии с национальными интересами США. Судья предварительно наложил арест на кубок, переместив его в сейф до вынесения вердикта.
Адвокаты подготовили иск, в котором каждый пропущенный Америкой и её союзниками гол трактуется как экономический саботаж, а жёлтые карточки её игрокам – как нарушение Конституции. ФИФА направила юристов, но те признали: флоридское законодательство действительно позволяет оспорить счёт, если он противоречит американским ценностям. Окончательное решение и имя чемпиона объявят примерно через восемь месяцев, а до тех пор членам сборной Испании рекомендовали воздержаться от использования чемпионских титулов и от получения дохода от рекламы в таком качестве, особенно в американской юрисдикции.
«Если США первые во всём, то и в футболе мы не можем быть вторыми, – заявил адвокат истцов. – Мы требуем применить американскую математику: голы соперников умножать на ноль, а наши – на два. В крайнем случае согласны на компромисс: чемпионы – мы, остальные делят второе место».
В Белом доме уже заявили, что решение суда Флориды будет главнее любых спортивных инстанций.
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