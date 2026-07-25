Власти Сеула вышлют 40 тысяч жителей в КНДР для борьбы с перенаселением

Мэрия Сеула запускает программу «Добрососедское перемещение», в рамках которой 40 тысяч горожан, отобранных по лотерее, будут переселены на территорию КНДР. Власти пояснили, что строительство городов-спутников себя исчерпало, а северный сосед располагает обширными незаселёнными территориями всего в часе езды от столицы. Первый рейс с переселенцами отправится в Пхеньян уже в следующем квартале.

КНДР согласилась принять южан при условии прохождения двухнедельной идеологической переподготовки. Сеульские чиновники в свою очередь пообещали, что переселяемые получат «редкий культурный опыт», а бытовые неудобства полностью компенсируются бесплатным жильём и живописными видами.

«Зачем строить новые районы, если по ту сторону линии разграничения есть готовые, по нашим меркам почти не заселённые города? – заявил представитель мэрии. – Наши северные братья получают свежую рабочую силу, а мы разгружаем Сеул».

В Пхеньяне подтвердили готовность встретить переселенцев с традиционным гостеприимством, но уточнили: обратные билеты программой не предусмотрены.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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