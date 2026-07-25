Президент Казахстана на встрече с Путиным призвал «заморозить» войну в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал «заморозить» российскую-украинскую войну.

По словам Токаева, ему «поступает много сигналов» от США и Европы по поводу «конфликтной ситуации» между Россией и Украиной. Он отметил, что «информировал» об этом Путина.

«Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – предложил Токаев.

«Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов – РФ и Украины. Все это надо останавливать, потому что то, что происходит, это на руку и на радость противникам РФ и украинского государства», – заключил Токаев.

В ответ Путин сказал, что в ходе беседы детально проинформирует Токаева о ситуации на «украинском направлении», пишет «Медуза».

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