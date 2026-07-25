 

Президент Казахстана на встрече с Путиным призвал «заморозить» войну в Украине

25.07.2026, 16:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным призвал «заморозить» российскую-украинскую войну.

По словам Токаева, ему «поступает много сигналов» от США и Европы по поводу «конфликтной ситуации» между Россией и Украиной. Он отметил, что «информировал» об этом Путина.

«Это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию и дальше двигаться в сторону долгожданного мира», – предложил Токаев.

«Жалко, молодые люди гибнут. Это генофонд братских народов – РФ и Украины. Все это надо останавливать, потому что то, что происходит, это на руку и на радость противникам РФ и украинского государства», – заключил Токаев.

В ответ Путин сказал, что в ходе беседы детально проинформирует Токаева о ситуации на «украинском направлении», пишет «Медуза».


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

25.07 / Очаровательный микрокар Fiat Topolino выходит на дороги

25.07 / Власти Сеула вышлют 40 тысяч жителей в КНДР для борьбы с перенаселением

25.07 / ВСУ атаковали НПЗ в Тюмени и склад Wildberries в Екатеринбурге

25.07 / Астрономы могли пропустить сигналы инопланетян из-за «слепого пятна»

25.07 / Астрофизики выяснили, почему солнечный ветер по-разному атакует две стороны Луны

25.07 / Суд Флориды пересмотрит итоги ЧМ-2026 с учётом национальных интересов США

25.07 / Сестра Эден Бен-Руби, погибшей на фестивале «Нова», подверглась антисемитским оскорблениям в США

25.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1613-й день войны

25.07 / В США предъявлено обвинение злоумышленнику, напавшему с ножом на еврея и азиата

25.07 / Илон Маск ушёл в запой после запуска новых российских спутников связи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике