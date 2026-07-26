 

Зеленский — «Иран атакует американские базы после того, как их снимают российские спутники»

26.07.2026, 9:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ проводит спутниковую съемку американских военных объектов на Ближнем Востоке, передавая эти данные Ирану для последующих атак.

«С начала июля мы фиксируем активную спутниковую съемку Россией территории стран Персидского залива и расположенных на ней американских военных объектов. В дальнейшем такие снимки попадают в Иран», – цитирует президента «Украинская правда».

Зеленский отметил, что наблюдается корреляция между российскими съемками объектов и ударами иранских сил, причем эти объекты снимают как накануне ударов, так и после – чтобы оценить ущерб: «Только за 19 и 20 июля в зону интереса российских спутников попали четыре авиабазы: две в Бахрейне и по одной в Иордании и Кувейте. Понятно, для чего».

Украинский лидер не представил доказательств своих утверждений, однако сообщил, что передаст их партнерам Украины. Отметим, что недавно президент США Дональд Трамп заявил: он верит заявлениям Владимира Путина, что РФ не оказывает помощи Ирану.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.07 / Полиция Берлина опубликовала фотографию подозреваемого в теракте на параде гордости

26.07 / У берегов Испании стая косаток потопила яхту

26.07 / Родителям школьников придётся до 1 сентября заплатить по 20 тысяч рублей на создание кортов для падела

26.07 / ВСУ — ночью сбиты 6 из 8 ракет, 104 из 136 БПЛА. МО РФ — сбиты 133 БПЛА

26.07 / В Казахстане прошел показательный полет беспилотного аэротакси

26.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1614-й день войны

26.07 / Теракт в Берлине во время ЛГБТ-шествия — погибла женщина, множество раненых; подозреваемый – исламист

26.07 / Два альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус, еще четверых ищут

25.07 / Минюст РФ опять пополнил список «иноагентов»

25.07 / В Канаде уволили медсестру, которая не заказала в школьный медпункт препарат для эвтаназии после исчерпания его запасов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике