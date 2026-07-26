Теракт в Берлине во время ЛГБТ-шествия — погибла женщина, множество раненых; подозреваемый – исламист

Вечером в субботу, 25 июля, автомобиль въехал в группу людей в берлинском парке Тиргартен, где находились участники завершавшегося Christopher Street Day (CSD) – крупнейшего в Германии мероприятия в поддержку прав ЛГБТ. Погибла женщина, не менее 16 человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, восемь получили тяжелые и пятеро – легкие травмы.

Подозреваемый установлен, однако к утру воскресенья задержать его не удалось. Полиция относит его к исламистской среде Берлина, но подчеркивает, что мотив преступления пока не установлен.

Инцидент произошел в южной части Большого Тиргартена, неподалеку от Потсдамской площади. По словам очевидца, опрошенного агентством AFP, небольшой белый фургон на высокой скорости свернул с Леннештрассе в парк. Согласно предварительной реконструкции полиции, автомобиль двигался по дорожке Ахорнштайг, проходящей параллельно Леннештрассе, и последовательно сбил нескольких находившихся там людей. После этого машина врезалась в дерево.

Полиция описывает автомобиль как белый минивэн. После столкновения сработали подушки безопасности. Когда полицейские обнаружили машину, внутри никого не было: водитель или находившиеся в автомобиле люди покинули его и скрылись. Свидетели дают противоречивые показания относительно того, был ли нападавший один или их было несколько. В связи с этим полиция первоначально вела розыск сразу нескольких возможных участников нападения.

Следователи также выясняют, не последовала ли за наездом вторая фаза нападения. Несколько свидетелей заявили, что видели людей с колотыми или резаными ранениями. Представитель полиции Флориан Нат сообщил, что проверяется версия, согласно которой человек вышел из автомобиля и напал на окружающих с холодным оружием.

Bild пишет о ноже, а B.Z. – о мачете. Официально применение холодного оружия пока не подтверждено. Полиция также не подтвердила распространявшиеся в социальных сетях сообщения о стрельбе. Видеозаписи задержаний, появившиеся вскоре после происшествия, по данным правоохранительных органов, относились к другим инцидентам на окраине CSD и не свидетельствовали о задержании разыскиваемого водителя.

Одну из пострадавших реанимировали на месте происшествия, однако спасти ее не удалось. Немецкие СМИ сообщают, что погибшая – женщина; ее возраст и имя пока не опубликованы.

Из 16 раненых трое получили травмы, представляющие непосредственную угрозу жизни, восемь находятся в тяжелом состоянии, пятеро пострадали легко. Все тяжелораненые и находившиеся в критическом состоянии были доставлены в больницы. Еще около 30 человек, физически не пострадавших, находились в состоянии нервного шока. Для них в Тиргартене развернули специальную палатку экстренной психологической помощи.

В спасательной операции участвовали около 150 сотрудников пожарной и медицинской служб. Происшествие было классифицировано как ситуация с массовым числом пострадавших. Перед зданием Рейхстага оборудовали временную вертолетную площадку: раненых доставляли туда автомобилями скорой помощи, после чего наиболее тяжелых пациентов перевозили в специализированные клиники вертолетами. По данным Bild, в 02:35 один из тяжелораненых был доставлен вертолетом в клинику Helios Berlin-Buch.

Через несколько часов после происшествия полиция сообщила, что установила возможного подозреваемого. По словам Флориана Ната, этот человек ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и относится к исламистской среде Берлина. При этом полиция пока не раскрывает, какие именно сведения позволили связать его с преступлением, и подчеркивает, что данных о конкретном мотиве еще нет.

По информации Welt и Tagesspiegel, речь идет о 21-летнем Абдуле Б.. Именно на его имя был арендован обнаруженный в Тиргартене автомобиль. Однако следователи еще не установили окончательно, находился ли он за рулем или только оформил аренду машины для другого человека. Таким образом, принадлежность арендатора к исламистской среде пока не является доказательством того, что наезд был совершен по исламистским мотивам.

Немецкие СМИ сообщают, что в мае 2026 года Абдул Б. вышел из учреждения для содержания несовершеннолетних и молодых правонарушителей. За какое именно преступление он отбывал наказание, на момент публикации не сообщалось. Welt характеризует его как человека, известного полиции «в религиозно мотивированном контексте».

Около 01:10 сотрудники спецподразделения SEK провели операцию в жилом доме на Биссингцайле, на границе районов Тиргартен и Шенеберг. Очевидцы слышали громкий звук, похожий на взрыв: предположительно, полиция использовала специальное средство для вскрытия двери. Однако разыскиваемого в квартире не оказалось, и примерно через 15 минут спецназ покинул здание. Задержаний произведено не было.

К 03:40 полиция объявила, что розыск ведется «с максимальной интенсивностью» и что в ближайшее время может быть начата публичная операция с публикацией фотографии и данных подозреваемого. В разных районах Берлина проводятся связанные с расследованием обыски и другие оперативные мероприятия.

Значительная часть парка была объявлена местом преступления и оцеплена. Полиция сообщила, что территория останется закрытой как минимум до воскресенья, чтобы следователи смогли продолжить поиск улик при дневном свете. В операции участвуют федеральная полиция и подразделения, направленные из других федеральных земель.

Над парком всю ночь кружил полицейский вертолет, периодически освещавший деревья и дорожки прожектором. Использовались также беспилотники. Часть полицейских была экипирована баллистическими шлемами и автоматическим оружием – на случай, если скрывшийся подозреваемый вооружен. Полиция опрашивает десятки свидетелей и собирает сделанные участниками CSD фотографии и видеозаписи через специальный интернет-портал.

Для родственников и друзей, разыскивающих участников мероприятия, была открыта информационная телефонная линия. Полиция попросила не звонить по экстренным номерам с вопросами о пропавших, чтобы не перегружать диспетчеров.

Особое внимание следствия уделяется вопросу о том, как автомобиль смог въехать в Тиргартен. По данным полиции, вокруг парка и территории CSD были установлены более 250 конструкций, предназначенных для блокирования автомобильных проездов. Они находились под круглосуточной охраной.

Представитель полиции признал, что проникновение машины в парк при таких мерах безопасности требует отдельного расследования. При этом исполняющий обязанности главы берлинского МВД сенатор Кристиан Геблер отметил, что наезд произошел не на основной площадке заключительного мероприятия у Бранденбургских ворот, а в самом парке, за пределами центральной сцены и основной массы участников.

К моменту наезда основное шествие CSD уже завершилось, однако у Бранденбургских ворот продолжались концерт и заключительный митинг. В течение дня в мероприятиях под лозунгом «Haltung ist hot» – приблизительно «Иметь позицию – это круто» – участвовали несколько сотен тысяч человек.

Около 22:15 организаторы объявили об экстренном прекращении программы. Участников попросили спокойно покинуть площадь, двигаться в сторону центрального вокзала и не приближаться к колонне Победы и Тиргартену. Несмотря на большое количество людей, эвакуация прошла без паники. Представители властей и организаторы подчеркнули, что посетители выполняли указания полиции и покидали территорию организованно.

После происшествия организаторы отменили намеченные на воскресенье мероприятия: рынок завтраков в Markthalle Neun и коллективную уборку территории Тиргартена.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «отвратительным преступлением». Правительство сообщило, что Мерц находится в постоянном контакте с министром внутренних дел Александером Добриндтом и регулярно получает информацию от силовых ведомств. Добриндт предложил берлинским властям помощь федеральных служб.

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер назвал наезд «нападением на наше свободное и открытое миру общество». Он заявил, что после мирного и красочного CSD участники мероприятия подверглись жестокому нападению, однако подчеркнул, что пока слишком рано официально называть произошедшее терактом.

Уполномоченный берлинского Сената по вопросам ЛГБТ Альфонсо Пантисано назвал 26 июля «большим днем траура для квир-сообщества». Одновременно он призвал участников сообщества не позволить себя запугать.

Полиция продолжает расследование. Официально пока не установлены мотив наезда, точное число нападавших, роль владельца договора аренды автомобиля и достоверность сообщений о применении холодного оружия.

Тем не менее многие СМИ трактуют происшедшее именно как теракт. Преднамеренность действий водителя минивэна не вызывает сомнений.

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