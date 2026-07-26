Родителям школьников придётся до 1 сентября заплатить по 20 тысяч рублей на создание кортов для падела

Министр просвещения России Сергей Кравцов подписал указ «О порядке проведения занятий по физической культуре в средних общеобразовательных учреждениях в 2026-2027 учебном году».

Согласно документу, с 1 сентября во всех российских школах должны оборудовать корты для игры в падел, на которых подростки будут играть не реже двух раз в неделю.

«Падел очень полезен для здоровья, я недавно открыл для себя эту прекрасную игру. Не поверите, буквально после десятка занятий у меня перестала болеть спина, начал снижаться вес, улучшилось самочувствие и я доказал теорему Ферма. Поэтому я предложил ввести игру в школьную программу», – сказал Кравцов.

Учитывая экономическую ситуацию, глава Минпросвещения принял решение предложить родителям школьников заплатить по 20 тысяч рублей в фонд по созданию кортов для игры в падел и приобретения спортивного инвентаря. Отказавшиеся внести добровольный взнос ученики будут отчислены без права восстановления.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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