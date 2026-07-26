 

ВСУ — ночью сбиты 6 из 8 ракет, 104 из 136 БПЛА. МО РФ — сбиты 133 БПЛА

26.07.2026, 8:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 26 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 7 баллистических ракет «Искандер-М»/C-400, 1 авиационную ракету Х-59/69 и 136 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 6 ракет (включая 5 баллистических) и 104 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 2 ракет и 27 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падения фрагментов в 7 локациях. Причинен ущерб в Киеве.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 26 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 133 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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