Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1614-й день войны. «Уничтожена» 100-я израильская РЛС

Минобороны РФ 26 июля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кияница, Садки и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терновая, Белый Колодезь, Сосновка, Подворки, Уды, Петропавловка и Новоалександровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шиповатое, Пристен, Щуровка и Кутьковка Харьковской области, Маяки и Донецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Краматорск и Василевская Пустошь Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 160 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 29 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и радиолокационную станцию RADA израильского производства. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Новоандреевка, Сергеевка, Золотой Колодезь, Светлое, Новониколаевка Донецкой Народной Республики и Сухарева Балка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка, Подгавриловка, Просяная, Малиновка, Васильковка, Ивановка Днепропетровской области, Никольское и Барвиновка Запорожской области. Противник потерял до 345 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Криница, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области. Уничтожено до 55 военнослужащих, 12 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 465 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 100 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 189940 беспилотных летательных аппаратов, 667 зенитных ракетных комплексов, 30315 танков и других боевых бронированных машин, 1766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35918 орудий полевой артиллерии и минометов, 67496 единиц специальной военной автомобильной техники.», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 233200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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