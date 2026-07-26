Григорий Азарёнок лично перевоспитал двух оппозиционеров в своем новом шоу

Белорусский журналист Григорий Азаренок запустил новое реалити-шоу «Из змагара в человека», в котором на протяжении нескольких серий телеведущий берёт под личный контроль у себя нескольких осужденных за экстремизм и «превращает» их в законопослушных граждан, не имеющих сомнений в безальтернативности проводимой белорусским государством политики.

В первой серии шоу Азарёнок посещал белорусские тюрьмы, где находил добровольцев для нового шоу. Так, вместе с сотрудниками правоохранительных органов, журналисту удалось добиться согласия на участие в программе двух осужденных за экстремистскую деятельность. Ими оказались айтишник и владелец телеграм-канала.

Как рассказал сам журналист, он последовательно применял к «блевотным змагарским подсвинкам» традиционный на Руси метод кнута и пряника. Так, исходя из поведения оппозиционеров Азарёнок или выдавал матрас на ночь, или заставлял смотреть свои передачи на протяжении восьми часов. Также в передаче присутствовал и эксперт по перевоспитанию экстремистов – Роман Протасевич, который иногда давал комментарии и советы касательно поведения оппозиционеров и практик, применяемых Азарёнком.

В финальном выпуске шоу Азарёнок демонстрирует «полное очищение мозгов от люциферско-бчбшной ереси» у участников. Теперь некогда осужденные за экстремизм оппозиционеры получили помилование и работают помощниками у ведущего на телевидении.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro