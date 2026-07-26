В воздушном пространстве Румынии сбит российский БПЛА

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что утром 26 июля над Черным морем, в румынском воздушном пространстве, был сбит третий за последние дни российский беспилотник. Перехват был осуществлен самолетом F-16.

По его словам, речь идет о БПЛА Шахед, которые используются Россией в ходе агрессии против Украины. «Нарушение Россией воздушного пространства Румынии, которое также является воздушным пространством NATO и Евросоюза неприемлемо», – заявил глава государства.

Протяженность украинско-румынской границы составляет около 650 километров. В последнее время РФ наращивает мощь ударов по портам в Одесской области, что приводит к нарушениям границы. Первый успешный перехват зафиксирован 24 июля.

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