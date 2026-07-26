 

Пожары во Франции и Испании — сотни тысяч эвакуированных, огонь подступает к Бордо

26.07.2026, 14:19, Разное
  Поддержать в Patreon

Более 330000 человек были эвакуированы во Франции и Испании в связи с бушующими в этих странах лесными пожарами, контроль над которыми установить не удается. Фронт огня находится в 20 километров от Бордо.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что только в Жиронде задействовано 2500 пожарных, включая швейцарских, 1500 военнослужащих и 1200 полицейских. «Ситуация остается крайне неблагоприятной. Пламя, создающее огненные вихри, подступает к Бордо», – рассказал он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал к принятию специального законодательства для борьбы с изменениями климата. Он предупредил, что ближайшие часы станут очень сложными, но затем ситуация должна начать улучшаться.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

26.07 / Дело о контрабанде оружия из Украины в Израиль — в ходе следствия названо имя молдавского раввина

26.07 / Григорий Азарёнок лично перевоспитал двух оппозиционеров в своем новом шоу

26.07 / В воздушном пространстве Румынии сбит российский БПЛА

26.07 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1614-й день войны. «Уничтожена» 100-я израильская РЛС

26.07 / В РПЦ назвали «клавиатурщиков» слугами сатаны и призвали запретить программирование в России

26.07 / Полиция Берлина опубликовала фотографию подозреваемого в теракте на параде гордости

26.07 / У берегов Испании стая косаток потопила яхту

26.07 / Зеленский — «Иран атакует американские базы после того, как их снимают российские спутники»

26.07 / Родителям школьников придётся до 1 сентября заплатить по 20 тысяч рублей на создание кортов для падела

26.07 / ВСУ — ночью сбиты 6 из 8 ракет, 104 из 136 БПЛА. МО РФ — сбиты 133 БПЛА

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике