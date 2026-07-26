 

Демонстрация против антисемитизма в Нью-Йорке — «Мамдани должен уйти»

26.07.2026, 18:18, Разное
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Сотни человек приняли участие в демонстрации против антисемитизма на Верхнем Вест-Сайде в Нью-Йорке. Демонстранты скандировали «Мамдани должен уйти» и несли плакаты с призывами остановить антисемитизм.

Сообщается, что рядом с местом проведения этой демонстрации собрались пропалестинские активисты, чтобы выразить поддержку мэру.

Поводом для митинга стал инцидент, произошедший 23 июля. Возле ортодоксальной синагоги в районе Аппер-Вест-Сайд в Манхэттене злоумышленник с ножом напал на еврея и азиата. Нападавший задержан, ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и преступлениях на почве ненависти. Мэр Зохран Мамдани осудил нападения и заявил, что в Нью-Йорке нет места антисемитизму и другим формам ненависти.


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