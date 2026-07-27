 

Два еврейских заведения в Торонто стали объектами нападений

27.07.2026, 8:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Полиция Торонто расследует два нападения на принадлежащие еврейским владельцам заведения сети Kiva’s Bagel Bar. Инциденты произошли в воскресенье, 26 июля, в разных районах города и рассматриваются как возможные преступления на почве ненависти.

Сначала полиция получила сообщение о повреждении выстрелом окна филиала на пересечении улиц Янг и Сент-Клэр. Примерно через 20 минут поступило сообщение о разбитом стекле входной двери заведения на Стилс-авеню, возле Батерст-стрит. Следов применения огнестрельного оружия во втором случае не обнаружено.

В результате обоих происшествий никто не пострадал. Расследование ведут подразделение по борьбе с преступлениями на почве ненависти и оперативная группа по борьбе с вооруженными бандами. Данных о подозреваемых пока нет, обвинения никому не предъявлены.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.07 / «Росатом» открыл прием заявок на юбилейный «ИТ КоР»

27.07 / Израильский покерист Галь Ифрах задержан иммиграционной службой США

27.07 / Атака беспилотников на Ростов-на-Дону, есть убитые и раненые

27.07 / Cтрельба на фестивале в Сиэтле, есть раненые

26.07 / «Удар по Харку» и «Теперь это наш танкер» — Трамп опубликовал серию изображений, созданных ИИ

26.07 / Полиция сообщила о ликвидации подозреваемого в теракте на берлинском гей-параде

26.07 / Die Zeit — подозреваемый в теракте в Берлине застрелен полицией

26.07 / В Заполярье нашли отрезанный от мира колхоз, в котором со времен Хрущева успешно выращивают кукурузу

26.07 / Демонстрация против антисемитизма в Нью-Йорке — «Мамдани должен уйти»

26.07 / Samsung выпустила собственную кредитную карту — через семь лет после Apple

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике