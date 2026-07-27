 

Атака беспилотников на Ростов-на-Дону, есть убитые и раненые

27.07.2026, 5:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Два человека погибли и еще пятеро получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону в ночь на понедельник, 27 июля. Об этом сообщил губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь.

Судя по имеющимся данным, погибли супруги. Среди пяти раненых двое находятся в тяжелом состоянии, один из них – подросток. Одному пострадавшему с легкими ранениями медицинская помощь была оказана на месте, еще четверых доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

По данным областных властей, разрушения зафиксированы в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. После падения беспилотников или их обломков возникли несколько очагов возгорания – на территории частного предприятия, в складских помещениях и возле частных домов. Загорелись также несколько припаркованных автомобилей.

В нескольких частных домах выбиты окна. Повреждено остекление на верхних этажах многоквартирного дома, а также в одном из социальных учреждений.

Особенно серьезные повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жильцов эвакуировали.

По сообщениям жителей и украинских мониторинговых ресурсов, серия взрывов началась примерно около 03:00. В городе насчитали более 15 взрывов, после чего в нескольких районах были видны пожары и столбы дыма. Российские власти заявили, что в городе работали средства противовоздушной обороны.

Украинские OSINT-ресурсы утверждают, что возможными целями атаки могли быть железнодорожная инфраструктура Ростова, городской порт и Азовский оптико-механический завод, производящий оптико-электронные и радиолокационные системы. Независимого подтверждения попаданий по этим объектам на момент публикации нет. Российские власти о повреждении военных или промышленных объектов такого назначения не сообщали.

Воздушная атака затронула не только Ростов-на-Дону. По словам губернатора, после ударов по областному центру отражение атаки продолжалось в районе Таганрога.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.07 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1615-й день войны

27.07 / Cтрельба на фестивале в Сиэтле, есть раненые

26.07 / «Удар по Харку» и «Теперь это наш танкер» — Трамп опубликовал серию изображений, созданных ИИ

26.07 / Полиция сообщила о ликвидации подозреваемого в теракте на берлинском гей-параде

26.07 / Die Zeit — подозреваемый в теракте в Берлине застрелен полицией

26.07 / В Заполярье нашли отрезанный от мира колхоз, в котором со времен Хрущева успешно выращивают кукурузу

26.07 / Демонстрация против антисемитизма в Нью-Йорке — «Мамдани должен уйти»

26.07 / Samsung выпустила собственную кредитную карту — через семь лет после Apple

26.07 / Во время рейса из Индии заболели все три пилота самолета British Airways

26.07 / Московский депутат предложил переименовать Санкт-Петербург

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике