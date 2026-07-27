 

Басманный суд постановил вынести Ленина из мавзолея «за незаконную передачу Донбасса Украине»

27.07.2026, 9:00, Разное
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Басманный суд столицы на экстренном заседании полностью удовлетворил иск общественной организации «Русская соборность» о признании незаконным декрета Владимира Ленина 1919 года о включении Донбасса в состав Советской Украины.

«Германский шпион Ульянов не только погубил великую Российскую империю, но и заложил мину для нас, его потомков. Именно этот христопродавец передал исконно русские земли украинцам, хотя не имел на это права», – сказал глава «Русской соборности» Гамлет Лероян. 

Ленин был посмертно признан виновным в государственной измене и приговорён к 25 годам заключения в колонии строго режима. После освобождения мумия Вождя мирового пролетариата будет сожжена, а прах захоронят в Кремлёвской стене рядом с его женой Надеждой Крупской.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал решение суда «очередным актом пещерного антикоммунизма» и пообещал в случае победы на грядущих выборах в Государственную думу добиться пересмотра вердикта. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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