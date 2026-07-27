Стрельба на многолюдной вечеринке в Чикаго, есть раненые

Шесть человек получили огнестрельные ранения в воскресенье, 26 июля, в районе Гумбольдт-парк на северо-западе Чикаго. Стрельба произошла возле жилых домов в квартале 900 по Норт-Сентрал-Парк-авеню, где на уличной вечеринке собрались более ста человек. Очевидцы сообщили полиции примерно о 30 выстрелах.

В критическом состоянии госпитализированы мужчины 35 и 36 лет, получившие множественные ранения. Еще двое мужчин 33 и 39 лет и женщины 34 и 46 лет ранены в руку, ногу, спину и бедро, их состояние оценивается как стабильное. Один из пострадавших самостоятельно добрался до больницы.

По данным полиции, неизвестный открыл огонь по находившимся на улице людям и скрылся. По словам свидетелей, стреляли из проезжавшего автомобиля. Задержанных нет, расследование продолжается.

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