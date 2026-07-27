Телеуправляемый электромобиль Chip предлагает весьма любопытную альтернативу автопилоту

Компания Chip Motors представила первую модель электромобиля Chip, которая позиционируется как большой и удобный семейный транспорт. У него нет никаких выдающихся характеристик, эксплуатировать его можно только в теплом климате, но и ценник составляет всего $15 тыс. А еще у этого электромобиля весьма необычный режим движения – телеуправление вместо привычного автопилота.

При телеуправлении водитель физически находится вне электромобиля — например, дома на диване. Но при этом управляет машиной – по аналогии с видеоигрой. Это позволяет ему отправить пустой транспорт для доставки посылки, чтобы подобрать пассажиров или припарковаться в удалении, а потом не идти оттуда пешком. Телеуправление активируется только когда в салоне никого нет, чтобы если кто-то взломает канал связи, он не мог подсмотреть за тем, что происходит внутри.

В таком режиме создается повышенный риск для прочих участников движения и пешеходов, поэтому компания-производитель берет на себя полную юридическую ответственность за происходящее. Как это будет выглядеть на практике, пока непонятно, ведь люди на дороге и вблизи нее порой ведут себя непредсказуемо или даже намерено устраивают провокации и столкновения. При этом ни лидара, ни камер, которые могли бы сообщить об опасности, у Chip нет.

С другой стороны, максимальная скорость Chip ограничена всего 40 км/ч, запас хода на одном заряде не превышает 160 км, машина специально проектировалась под категорию тихоходного транспорта. Она может вместить до 6 человек и приличный объем груза — включая крупногабаритный, вроде досок для серфинга или велосипеда. Это техника для неспешных и безопасных поездок вблизи от дома, поэтому телеуправление может стать интересной и востребованной опцией у определенной категории потребителей.

Источник — Chip Motors

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