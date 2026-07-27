Компактная печь Pyronex заменит плиту, обогреватель и фонарь

Компания Pyronex разработала портативную печь, которая объединяет в себе сразу три устройства: плиту для готовки, источник света и мини-обогреватель. Печь весит 1900 граммов и имеет размеры 187 × 187 × 109 мм — она не подойдет для ультралегких треккинговых маршрутов, но станет отличным спутником для автомобильных путешествий или кемпинга в автодоме. При необходимости ее можно упаковать и в рюкзак, особенно если учесть, что она заменяет сразу три предмета снаряжения. Корпус новинки изготовлен из нержавеющей стали, что гарантирует устойчивость к коррозии и повышенным температурам, а также длительный срок эксплуатации в полевых условиях.

Объем топливного бака — 380 мл, одной заправки достаточно для восьми часов непрерывной работы в режиме слабого пламени. Печь работает на керосине или 90-процентном спирте. Фитиль из стекловолокна рассчитан на более чем 300 циклов использования, что при умеренной эксплуатации означает несколько сезонов без замены. Ветрозащитная конструкция и регулируемая интенсивность пламени позволят готовить при любой погоде, а прозрачная дверца камеры сгорания дает возможность видеть, когда огонь разгорится.

Pyronex устанавливается на четырех складных ножках, что дает ему отличную устойчивость на неровных поверхностях. На верхней панели можно разместить сковороду, кастрюлю или чайник, а также использовать решетку для барбекю. Создатели утверждают, что печь справляется с любыми блюдами — от завтрака из яичницы и кофе до полноценного стейка и даже выпечки. Однако из-за особенностей конструкции большие кастрюли могут нагреваться неравномерно. На Kickstarter печь доступна по предварительному заказу по цене в 59 долларов. Ожидается, что первые поставки начнутся в октябре.Источник — Kickstarter

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