 

Беспилотный охотник MORFIUS сжигает рои дронов электромагнитным излучением

27.07.2026, 15:45, Разное
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Разработчикам систем для борьбы с массовыми налетами дешевых БПЛА приходится постоянно думать о том, чтобы стоимость средств перехвата не превышала стоимость самой цели. Многоразовая система MORFIUS компании Lockheed Martin решает эту проблему. В ней используется технология высокомощного микроволнового излучения (НРМ) для нейтрализации роев беспилотников.

Система генерирует направленные электромагнитные импульсы, мгновенно разрушающие электронику системы наведения беспилотника. В отличие от обычных перехватчиков, НРМ-дроны поражают сразу несколько целей, что делает их эффективным средством против скоординированных атак.

При этом кратно снижается стоимость перехвата по сравнению с «одноразовыми» системами. За один вылет MORFIUS может нейтрализовать до полусотни беспилотников. После вылета дрон-ликвидатор возвращается на «базу», где ему заменяют батарею и вновь отправляют на перехват.

MORFIUS не привязан к каким-то специфическим радарам или системам наведения, поэтому его можно интегрировать с самыми разными сенсорами и сетями управления. Дрон запускается из трубы с наземной или воздушной платформы — и даже с движущегося транспорта.

Разработчики MORFIUS рассматривают его, как элемент многослойной системы ПВО, где дрон дополняет другие средства в качестве эффективного и недорогого оружия против массированных атак вражеских БПЛА.Источник &#8212 Lockheed Martin


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