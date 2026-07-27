В рамках сотрудничества в сфере безопасности пограничникам КНДР разрешат допрашивать россиян, возвращающихся в РФ из Южной Кореи

Сотрудники пограничной службы КНДР начнут работать в российских аэропортах – им разрешат допрашивать лиц, возвращающихся из Южной Кореи. Такое решение было принято в рамках расширения межгосударственного сотрудничества в сфере безопасности.

Особое внимание северокорейские силовики уделят лицам корейской национальности: как гражданам Республики Корея, так и россиянам корейского происхождения. Согласно законам КНДР, любой кореец, независимо от паспорта, может считаться «предателем нации», если он сотрудничал с «марионеточным презренным режимом на оккупированной территории Кореи» (властями Республики Корея). При этом сотрудничеством с властями считается даже получение южнокорейского паспорта.

Кроме того, представители КНДР получат доступ к электронным устройствам россиян, прилетающих из Южной Кореи. Фотографии, информация о геолокации, даже имена и номера из телефонной книги – всё это может оказаться полезным для «усиления безопасности», говорится в пресс-релизе. Сами устройства будут возвращены владельцам немедленно после считывания информации. В случае выявления материалов, запрещённых законодательством Российской Федерации или Корейской Народно-Демократической Республики, или материалов, указывающих на потенциальное совершение противоправных действий в этих юрисдикциях, туристу придётся дать объяснения, после чего его дальнейший правовой статус будет определён на основании правил и процедур, предусмотренных межгосударственными соглашениями.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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