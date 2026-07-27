В Австралии завершено строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба

В Сиднее завершилось строительство самого высокого в мире гибридного деревянного небоскреба, получившего название Atlassian Central. Башня высотой 180 метров более чем вдвое превзошла предыдущего рекордсмена — Ascent в Милуоки, высота которого составляет 86,6 метра. Здание, созданный архитектурными бюро BVN Architecture и SHoP Architects, стало центральным элементом нового делового района австралийского города, задав новые стандарты для высотного строительства с использованием древесины.

В основе конструкции — бетонное ядро, стальной экзоскелет и 10 000 кубов клееных пиломатериалов: колонн из клееного бруса и перекрестно-ламинированных панелей. Именно этот гибридный подход уже стал предпочтительным методом для возведения высотных зданий из дерева, обеспечивая необходимую прочность, ускоренный монтаж и снижение углеродного следа.

По данным разработчиков, выбросы углерода на этапе строительства сокращены на 50 % по сравнению с обычными офисными небоскребами, а энергоэффективность здания повышена на те же 50 %. Этого удалось достичь благодаря использованию возобновляемых материалов и инновационной системе фасада с солнечными панелями и автоматизированным климат-контролем.

39-этажное здание преимущественно офисное, но включает четырехуровневое коворкинг-пространство с максимальным использованием естественного света и вентиляции, хостел, садовые террасы и сад на крыше. Историческое здание на этом участке было отреставрировано и интегрировано в вестибюль, позволив сохранить связь с прошлым района. Сейчас ведутся работы по отделке фасада, а полное завершение строительства ожидается к концу года.

Источник — BVN

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