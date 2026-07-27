 

В Австралии завершено строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба

27.07.2026, 16:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В Сиднее завершилось строительство самого высокого в мире гибридного деревянного небоскреба, получившего название Atlassian Central. Башня высотой 180 метров более чем вдвое превзошла предыдущего рекордсмена — Ascent в Милуоки, высота которого составляет 86,6 метра. Здание, созданный архитектурными бюро BVN Architecture и SHoP Architects, стало центральным элементом нового делового района австралийского города, задав новые стандарты для высотного строительства с использованием древесины.

В основе конструкции — бетонное ядро, стальной экзоскелет и 10 000 кубов клееных пиломатериалов: колонн из клееного бруса и перекрестно-ламинированных панелей. Именно этот гибридный подход уже стал предпочтительным методом для возведения высотных зданий из дерева, обеспечивая необходимую прочность, ускоренный монтаж и снижение углеродного следа.

По данным разработчиков, выбросы углерода на этапе строительства сокращены на 50 % по сравнению с обычными офисными небоскребами, а энергоэффективность здания повышена на те же 50 %. Этого удалось достичь благодаря использованию возобновляемых материалов и инновационной системе фасада с солнечными панелями и автоматизированным климат-контролем.

39-этажное здание преимущественно офисное, но включает четырехуровневое коворкинг-пространство с максимальным использованием естественного света и вентиляции, хостел, садовые террасы и сад на крыше. Историческое здание на этом участке было отреставрировано и интегрировано в вестибюль, позволив сохранить связь с прошлым района. Сейчас ведутся работы по отделке фасада, а полное завершение строительства ожидается к концу года.

Источник &#8212 BVN


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.07 / Компактная печь Pyronex заменит плиту, обогреватель и фонарь

27.07 / Беспилотный охотник MORFIUS сжигает рои дронов электромагнитным излучением

27.07 / У крыльев бабочки обнаружили обоняние

27.07 / Илон Маск купил за $1,5 млрд найденный на Луне бюст Сталина

27.07 / Телеуправляемый электромобиль Chip предлагает весьма любопытную альтернативу автопилоту

27.07 / Двое израильских выпускников задержаны на Крите после того, как укрыли участников драки

27.07 / Родину человекообразных обезьян переместили из Восточной Африки в современный Египет

27.07 / «Аллах отправил меня убивать женщин» — нападение с ножом на севере Парижа

27.07 / Суд в Австралии признал виновной в расизме сенатора, призвавшую коллегу «вернуться в Пакистан»

27.07 / Ученые нашли природный пептид, способный заменить «Оземпик» — без побочных эффектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике