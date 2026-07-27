В Госдуме предложили узаконить телесные наказания для нерадивых сотрудников госсектора

В рамках борьбы за повышение трудовой дисциплины и производительности в государственных компаниях депутаты предлагают вернуть в систему корпоративных мер воздействия на персонал розги. Законопроект предполагает предоставление руководителям отделов права применять физические наказания к подчинённым за систематические нарушения.

Проект закона «О порке подчинённых» детально регламентирует процедуру и рамки применения особых мер воздействия. Количество ударов будет привязано к проценту невыполненного плана или количеству пропущенных рабочих часов, а сечь можно будет только специальными сертифицированными розгами из сибирской берёзы. Для внедрения практики на предприятиях будут созданы комиссии по нравственному оздоровлению коллектива, а к исполнению экзекуции допустят лишь руководителей, прошедших специальные курсы и сдавших норматив.

«Мы должны вернуться к истокам отечественного менеджмента, где слово начальника было законом, а ответственность была не абстрактной, а вполне осязаемой на собственных ягодицах, – заявил один из авторов инициативы, депутат Степан Салтыков. – Опыт предков, высекших когда-то мощную империю, не должен пропадать даром. Это вопрос национальной конкурентоспособности».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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