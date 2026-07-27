Трамп против Нетаниягу — «Никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты»

Накануне переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается выполнять просьбу израильского лидера не поставлять Турции новейшие боевые самолеты F-35.

«Никто не будет говорить мне, что продавать. Турция – потрясающий союзник, которая сделала в регионе много хорошего, в том числе – в Сирии. Турецкие власти – не большие поклонники Израиля, но наши двусторонние отношения остаются глубокими», – заявил Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One.

Ранее в беседе с журналистом Axios Бараком Равидом американский президент заявил, что решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать переговорам еще один шанс, но готов возобновить военную операцию в еще большем масштабе, если дипломатия не приведет к успеху. «Времени не очень много. Или соглашение будет достигнуто сейчас, или его не будет», – добавил он.

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