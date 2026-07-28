 

Дело певца D4vd, обвиняемого в убийстве девочки, передано на рассмотрение присяжных

28.07.2026, 5:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что 21-летний американский певец D4vd, настоящее имя – Дэвид Энтони Берк, предстанет перед судом по обвинению в убийстве 14-летней Селесты Ривас Эрнандес.

По итогам пятидневных предварительных слушаний судья Шарлейн Олмедо пришла к выводу, что обвинение представило достаточно оснований для продолжения судебного процесса. Виновность музыканта должен будет определить суд присяжных.

По версии прокуратуры, певец состоял в отношениях с несовершеннолетней и убил ее после того, как она пригрозила рассказать об этом. Девочка числилась пропавшей без вести около года. 8 сентября 2025 года расчлененное тело девочки было найдено в автомобиле Tesla, принадлежавшем Берку.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса пока не принял решения, будет ли обвинение добиваться смертной казни. Само постановление суда не означает признания певца виновным.

Дэвид Энтони Берк ранее отвергал обвинения в убийстве.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.07 / Президент Украины Зеленский встретится с Трампом и членами Сената США

27.07 / В Госдуме предложили узаконить телесные наказания для нерадивых сотрудников госсектора

27.07 / Трамп против Нетаниягу — «Никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты»

27.07 / Физики раскрыли секрет линейного сопротивления в странных металлах

27.07 / «Во всей Франции недостаточно пожарных» — в Жиронде пламя уничтожило 42000 гектаров леса

27.07 / В рамках сотрудничества в сфере безопасности пограничникам КНДР разрешат допрашивать россиян, возвращающихся в РФ из Южной Кореи

27.07 / В Австралии завершено строительство самого высокого в мире деревянного небоскреба

27.07 / Компактная печь Pyronex заменит плиту, обогреватель и фонарь

27.07 / Беспилотный охотник MORFIUS сжигает рои дронов электромагнитным излучением

27.07 / У крыльев бабочки обнаружили обоняние

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике