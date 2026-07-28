 

В Мьянме введена смертная казнь за интернет-мошенничество

28.07.2026, 9:48, Разное
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Верхняя и нижняя палаты парламента Мьянмы на совместном заседании приняли закон, вводящий наказание вплоть до смертной казни за преступления, связанные с интернет-мошенничеством.

«Насилие, пытки, незаконное удержание или жестокое обращение с людьми с целью заставить их совершить такое мошенничество будет караться сроком заключения до 10 лет, а если подобное обращение стало причиной смерти, то высшей мерой наказания», – цитирует законопроект France 24.

Лицам, руководящим работой подобных компаний и тем, кто занимается мошенничеством с криптовалютами, грозит пожизненное заключение.

Мьянма – один из крупнейших в мире центр деятельности интернет-мошенников. Гражданская война, приведшая к власти военную хунту, подорвала экономику страны, чем воспользовалась организованная преступность.


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