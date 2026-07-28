Погибшие в смоляных ямах саблезубые кошки оказались инвалидами с больным позвоночником

У ранчо Ла-Бреа в Калифорнии десятки тысяч лет из земли выходит битум, образуя целые озера. В этих смоляных ямах, как в ловушках, увязали древние животные. Сегодня Ла-Бреа — настоящее хранилище вымерших организмов плейстоцена.

Среди прочих животных в битуме сохранились остатки больших саблезубых кошек — смилодонов (Smilodon fatalis). Считается, что хищники приходили к битумным озерам, чтобы поохотиться на уязвимую, застрявшую в жидком асфальте дичь.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, обратили внимание, что среди погибших хищников оказалось странно много особей с патологиями позвоночника. Межпозвонковые отверстия, через которые проходят нервные волокна, были увеличены, а это похоже на признак шванном и других опухолей нервной ткани.

Биологи изучили 849 крестцов смилодонов из музейной базы данных. Дополнительно осмотрели 2130 поясничных и 743 шейных позвонка. Сорок девять образцов с подозрительными дефектами просканировали на томографе. Радиологи проанализировали трехмерные срезы, чтобы отличить травмы от опухолевых процессов.

На поясничных позвонках трех разных особей томограф зафиксировал расширенные межпозвонковые отверстия в форме гантели. В современной медицине это служит главным признаком растущей опухоли спинномозгового нерва.

Если экстраполировать три находки на всю базу изученных остатков, частота патологии составит 353 случая на 100 тысяч животных. У современных млекопитающих заболеваемость такими опухолями не превышает 0,38 на 100 тысяч, то есть встречается примерно в 1000 раз реже.

Исследователи предложили такую картину: опухоли спинного мозга вызывали острую боль и мышечную атрофию, делая саблезубых кошек инвалидами. Больные звери шли к битумным озерам за легкой добычей — застрявшими в смоле травоядными — и гибли там сами. Биологи предположили, что причиной всплеска заболеваний стал инбридинг: численность вида в конце плейстоцена уже сокращалась, животные накопили опасные мутации, которые и провоцировали массовый рост опухолей.

Ученые отметили, что без ДНК и мягких тканей окончательный диагноз невозможен. То есть гипотеза инбридинга правдоподобная, но пока непроверенная.

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