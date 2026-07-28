 

Погибшие в смоляных ямах саблезубые кошки оказались инвалидами с больным позвоночником

28.07.2026, 9:33, Разное
  Поддержать в Patreon

У ранчо Ла-Бреа в Калифорнии десятки тысяч лет из земли выходит битум, образуя целые озера. В этих смоляных ямах, как в ловушках, увязали древние животные. Сегодня Ла-Бреа — настоящее хранилище вымерших организмов плейстоцена.

Среди прочих животных в битуме сохранились остатки больших саблезубых кошек — смилодонов (Smilodon fatalis). Считается, что хищники приходили к битумным озерам, чтобы поохотиться на уязвимую, застрявшую в жидком асфальте дичь.

Авторы исследования,  опубликованного в журнале Frontiers in Veterinary Science, обратили внимание, что среди погибших хищников оказалось странно много особей с патологиями позвоночника. Межпозвонковые отверстия, через которые проходят нервные волокна, были увеличены, а это похоже на признак шванном и других опухолей нервной ткани.

Биологи изучили 849 крестцов смилодонов из музейной базы данных. Дополнительно осмотрели 2130 поясничных и 743 шейных позвонка. Сорок девять образцов с подозрительными дефектами просканировали на томографе. Радиологи проанализировали трехмерные срезы, чтобы отличить травмы от опухолевых процессов.

На поясничных позвонках трех разных особей томограф зафиксировал расширенные межпозвонковые отверстия в форме гантели. В современной медицине это служит главным признаком растущей опухоли спинномозгового нерва.

Если экстраполировать три находки на всю базу изученных остатков, частота патологии составит 353 случая на 100 тысяч животных. У современных млекопитающих заболеваемость такими опухолями не превышает 0,38 на 100 тысяч, то есть встречается примерно в 1000 раз реже.

Исследователи предложили такую картину: опухоли спинного мозга вызывали острую боль и мышечную атрофию, делая саблезубых кошек инвалидами. Больные звери шли к битумным озерам за легкой добычей — застрявшими в смоле травоядными — и гибли там сами. Биологи предположили, что причиной всплеска заболеваний стал инбридинг: численность вида в конце плейстоцена уже сокращалась, животные накопили опасные мутации, которые и провоцировали массовый рост опухолей.

Ученые отметили, что без ДНК и мягких тканей окончательный диагноз невозможен. То есть гипотеза инбридинга правдоподобная, но пока непроверенная.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.07 / В Мьянме введена смертная казнь за интернет-мошенничество

28.07 / Не прошедших в новый созыв ГД женщин-депутатов отправят в монастырь

28.07 / Мирные переговоры Израиля и Ливана возобновятся в Риме 4 августа

28.07 / «Оригами-таблетка» удерживалась в желудке до трех недель

28.07 / ВСУ — ночью сбиты 107 из 131 БПЛА. МО РФ — перехвачены 356 БПЛА. Атакованы объекты около Москвы

28.07 / Математическая модель помогла определить оптимальную дозировку препарата от рака

28.07 / Собаки оказались не такими бескорыстными, как считалось

28.07 / Массовые расстрелы и самоубийства достигли пика в одно и то же время года

28.07 / Премьер-министр Израиля Нетаниягу прибыл в США

28.07 / Дело певца D4vd, обвиняемого в убийстве девочки, передано на рассмотрение присяжных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике