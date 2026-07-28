Не прошедших в новый созыв ГД женщин-депутатов отправят в монастырь

Глава комиссии по охране материнства и детства Священного Синода РПЦ Матвей Петров анонсировал создание женского монастыря на южном берегу Белого моря. Новая обитель начнёт работу уже в конце сентября 2026 года, а первыми монахинями там станут не прошедшие в новый созыв Государственной думы женщины-депутаты.

«Там, вдали от мирской суеты, они смогут до конца своих дней молиться за Россию и наш великий народ. Это уникальная возможность найти себя и обрести благодать», – сказал Петров.

Бывшие народные избранницы будут жить в комфортабельных одиночных кельях, а в свободное от молитв время им предстоит выращивать овощи, ловить рыбу и охотиться – планируется, что монастырь сразу же начнёт самостоятельно обеспечивать себя всем необходимым.

«Разумеется, если у монахинь возникнут какие-то сложности, мы не бросим их и поможем», – пообещал представитель РПЦ.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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