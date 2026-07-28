Ученые выяснили, почему во время COVID-19 одни носили маски, а другие — нет

Во время пандемии миллионы людей столкнулись с новыми правилами: носить маски, соблюдать дистанцию и ограничивать социальные контакты. Одни выполняли эти рекомендации добросовестно и без напоминаний, другие часто их игнорировали. Ученые давно пытаются понять, почему люди по-разному реагируют на одинаковые требования и какие психологические особенности влияют на такое поведение.

Долгое время ученые предполагали, что готовность соблюдать нормы тесно связана с общей склонностью человека к сотрудничеству. Если человек готов жертвовать личной выгодой ради общего блага, то, вероятно, он будет более ответственно относиться и к общественным правилам. Проверить эту гипотезу исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ вместе с коллегами из Цюрихского университета решили на примере пандемии COVID-19, когда ношение масок стало одной из самых массовых новых социальных норм. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

Чтобы оценить, насколько универсальна эта связь и зависит ли она от культурного контекста, ученые включили в исследование участников из двух стран с различными социальными традициями. В эксперименте приняли участие 135 добровольцев из России и Швейцарии. После исключения данных с пропусками и статистическими выбросами в итоговый анализ вошли результаты 122 человек. Такой выбор стран позволил сравнить общества с разными культурными традициями: в России люди в большей степени ориентируются на коллектив и межличностные связи, тогда как Швейцария считается более индивидуалистической страной.

Во время эксперимента участники сначала играли в специальную экономическую игру, в которой нужно было принимать решения в интересах себя или всей группы. Такие эксперименты часто используют для оценки склонности человека к сотрудничеству. Затем добровольцы отвечали на вопросы о своем отношении к масочному режиму во время пандемии, а также проходили психологические тесты на эмпатию и личностные особенности, включая так называемую «темную триаду» — нарциссизм, макиавеллизм и психопатию.

Результаты исследования оказались неожиданными. Выяснилось, что готовность человека сотрудничать с другими, которую ученые оценивали с помощью специальной экономической игры, почти не влияла на то, соблюдал ли он масочный режим и другие противоэпидемические рекомендации. Иными словами, человек мог охотно действовать сообща в условиях эксперимента, но это не означало, что в реальной жизни он будет ответственнее относиться к мерам защиты от COVID-19.

Гораздо важнее оказались личные качества. Лучшим показателем того, будет ли человек соблюдать новые общественные правила, стала эмпатия — способность сопереживать другим людям и заботиться об их благополучии. Чем сильнее у участников была выражена эта черта, тем чаще они сообщали, что носили маски и следовали другим мерам профилактики.

«Мы ожидали, что готовность к сотрудничеству окажется главным фактором соблюдения новых правил, однако результаты показали обратное. Гораздо важнее оказалась способность человека сопереживать другим людям. Когда люди думают не только о себе, но и о благополучии окружающих, они охотнее соблюдают нормы, которые защищают общество», — отмечает один из авторов исследования, старший научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко .

Причем эта закономерность сохранялась независимо от возраста, уровня образования, состояния здоровья, наличия хронических заболеваний и других особенностей участников. Это означает, что именно эмпатия, а не социально-демографические факторы лучше всего объясняла готовность людей соблюдать новые правила.

Исследование также выявило интересные культурные особенности. Российские участники в экономической игре в среднем жертвовали в общий фонд больше ресурсов, чем участники из Швейцарии, демонстрируя более щедрое кооперативное поведение. Однако это не привело к более высокому уровню соблюдения санитарных норм в реальной жизни. Общая частота ношения масок в двух странах оказалась примерно одинаковой.

При этом причины такого поведения различались. Жители Швейцарии чаще сообщали, что готовы соблюдать правила, если этого требуют власти, а также больше доверяли информации о коронавирусе. Российские участники, напротив, демонстрировали более выраженную эмоциональную вовлеченность в ситуацию пандемии.

Результаты исследования могут помочь лучше выстраивать коммуникацию во время будущих эпидемий и других чрезвычайных ситуаций. Авторы считают, что людей эффективнее мотивировать не запретами и угрозой наказания, а объяснением того, как соблюдение правил помогает защитить окружающих, особенно тех, кто находится в группе риска. Именно забота о других, по мнению исследователей, чаще побуждает людей добровольно следовать общественным нормам.

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