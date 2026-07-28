 

Гигафабрика CATL и Stellantis за 4,1 миллиарда евро получила все разрешения на строительство

28.07.2026, 11:03, Разное
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Правительство Арагона присвоило TORO статус PIGA (проект, представляющий общественный интерес для Арагона). Председатель правительства автономного сообщества Хорхе Аскон отметил, что гигафабрика имеет стратегическое значение для региона. Благодаря этому Арагон войдет в число важнейших центров европейской автомобильной промышленности. Инвестиции в гигафабрику оценили в 4,1 миллиарда евро.

За реализацию проекта отвечает Contemporary Star Energy (CSE) — совместное предприятие Stellantis и CATL. Stellantis — один из крупнейших в мире автомобильных концернов. Он выпускает автомобили 14 брендов, включая Peugeot, Opel и Jeep. CATL (Contemporary Amperex Technology Company Limited) — китайский производитель тяговых батарей для электротранспорта.

Получив все необходимые разрешения, CSE может приступить к полномасштабной реализации проекта. Специалисты продолжают реконструировать старые здания и возводить новые производственные объекты. На проекте TORO уже сейчас работают около 500 сотрудников CSE, Stellantis, CATL и подрядных организаций.

Когда предприятие выйдет на полную мощность, оно создаст примерно четыре тысячи рабочих мест. Площадь гигафабрики составит 890 тысяч квадратных метров, производственная мощность достигнет 50 гигаватт-часов аккумуляторов в год. Этого хватит, чтобы выпускать аккумуляторы примерно для миллиона электромобилей Opel Corsa. Первые производственные линии должны начать работу в первые месяцы 2027 года.


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