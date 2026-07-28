На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 27 июля на юге Японии. Его эпицентр находился на территории префектуры Кумамото на острове Кюсю, на глубине десяти километров. Подземные толчки ощущались в Токио и даже в Южной Корее.

Около 50000 человек получили указания эвакуироваться в связи с опасностью цунами. Метеорологическое агентство Японии предупредило, что высота волн может превысить один метр. В районе эпицентра зафиксированы обрушения.

По первоначальным данным, пострадало по меньшей мере 50 человек, среди них пассажиры скоростного поезда. Тысячи домов остались без электричества, нарушено дорожное сообщение.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro