 

На юге Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1

28.07.2026, 12:48, Разное
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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 27 июля на юге Японии. Его эпицентр находился на территории префектуры Кумамото на острове Кюсю, на глубине десяти километров. Подземные толчки ощущались в Токио и даже в Южной Корее.

Около 50000 человек получили указания эвакуироваться в связи с опасностью цунами. Метеорологическое агентство Японии предупредило, что высота волн может превысить один метр. В районе эпицентра зафиксированы обрушения.

По первоначальным данным, пострадало по меньшей мере 50 человек, среди них пассажиры скоростного поезда. Тысячи домов остались без электричества, нарушено дорожное сообщение.


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