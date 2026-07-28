 

Президент Индии остаётся на третий срок, сославшись на духовное перерождение и обнуление кармы Брахмой

28.07.2026, 13:00, Разное
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Президент Индии Драупади Мурму объявила о решении остаться на третий срок, пояснив, что её предыдущие каденции аннулированы в результате прямого вмешательства высших сил. В обращении к нации глава государства заявила, что Брахма лично очистил её карму, обнулив тем самым все конституционные ограничения по срокам.

Юристы президентской администрации подготовили заключение, согласно которому божественное вмешательство – обстоятельство непреодолимой силы и не подлежит пересмотру светскими судами. Духовный наставник президента, гуру Вишванатха, подтвердил, что ритуал перерождения прошёл успешно, и теперь госпожа Мурму формально не та же самая личность, что занимала пост два срока подряд, а новая личность в прежнем теле. Оппозиция попыталась оспорить решение, но Верховный суд постановил, что вопросы реинкарнации находятся вне его юрисдикции. 

«Я больше не та Драупади Мурму, которую вы избирали, – заявила президент. – Брахма спустился, оценил мою карму и сказал: сестра, ты набрала столько заслуг, что можешь начать с чистого листа. К тому же, если уж в других странах можно обнуляться через поправки, почему мы не можем обнуляться через тысячелетнюю традицию?» 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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