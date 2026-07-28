 

В Италии вынесен приговор аферисту, построившему «древнеримский» амфитеатр и бравшему плату за вход

28.07.2026, 13:18, Разное
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В Италии приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы житель провинции Виченца Франко Малоссо, который построил амфитеатр и превратил его в туристический объект, выдавая за памятник древнеримской архитектуры. Об этом пишет Euronews.

На протяжении двух десятилетий Малоссо утверждал, что амфитеатр был обнаружен после оползня 2005 года. Он рассказывал посетителям, с которых брал 40 евро за вход, что речь идет об одном из древнейших и самых больших подобных сооружений в римской истории, построенном в 393 году н.э.

Он утверждал, что амфитеатр посетил Юлий Цезарь, когда возвращался из Египта вместе с Клеопатрой, и что в соседнем здании жила прославленная Шекспиром Джульетта. При этом Цезарь жил в первом веке до н.э., а Джульетта – вымышленный персонаж.

Себя мошенник называл филантропом, предпринимателем и дирижером. Об уровне его предприимчивости можно судить по тому, что он убедил власти провинции внести объект в подготовленный на средства Европейского Союза туристический справочник, выпущенный и в качестве приложения.

Однако археологи заподозрили, что речь идет о фальсификации. В ходе расследования было установлено, что при строительстве амфитеатра использовался стеклопластик, колонны изготовлены из папье-маше, а статуи – из гипса. Спутниковая съемка установила, что оползня не было – Малоссо просто срыл холм, а потом начал строительство.

Афериста признали виновным в незаконном строительстве и подделке произведений искусства. Местный совет подал против него иск на сумму 560000 евро, утверждая, что именно столько составляет ущерб от его деятельности.


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