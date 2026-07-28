 

ВМС США пытаются перезапустить провальный проект эсминца Zumwalt с новым вооружением

28.07.2026, 15:45, Разное
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Проект начала 2000-х по созданию для ВМС США боевого корабля будущего USS Zumwalt войдет в историю, как самый дорогостоящий и провальный.

Напомним, цена производства одного такого эсминца превысила $7 млрд. По замыслу разработчиков, он оснащался двумя революционными артиллерийскими системами — 155-мм пушками Advanced Gun System, стреляющими управляемыми снарядами LRLAP на расстояние до 180 км. Однако буквально с самого начала все пошло наперекосяк.

Помимо массы технических проблем цена одного лишь выстрела LRLAP доходила до $800 тысяч. В результате вместо запланированных 32 эсминцев было построено всего три, а вся многомиллиардная программа оказалась под угрозой закрытия.

Командование ВМС все же решило дать последний шанс разработчикам провального проекта, которые предложили вместо артиллерии оснастить корабль двумя модулями для пуска гиперзвуковых ракет. Общий боекомплект составит 12 ракет. В соответствие с планом, модернизированный эсминец должен вернуться в строй уже в сентябре текущего года.

Однако проблем не стало меньше. Главная — отсутствие самих гиперзвуковых ракет, которые до сих пор находятся на этапе разработки и испытаний. Вторая, не менее серьезная — неисправности при запуске 78- мегаваттной гибридно-электрической силовой установки, что уже привело к выходу из строя ряда систем оборудования. Как следствие — стоимость модернизации «оставшихся в живых» эсминцев возросла с $1,8 до $2 млрд.

Но и на этом проблемы не заканчиваются. Как оказалось, производитель (пока еще не существующих) ракет Lockheed Martin способен производить в год всего 7 гиперзвуковых ракет вместо обещанных 12-ти. При этом средняя стоимость одной ракеты составит $67 млн.

Если программа перезапуска проекта окажется успешной, то USS Zumwalt может пройти путь от самого громкого провала до первой в истории ВМС США платформы, оснащенной гиперзвуковым оружием.Источник &#8212 GAO


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