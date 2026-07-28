Землетрясение на юге Японии — есть погибшие, десятки людей числятся пропавшими

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник, 28 июля, в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Подземные толчки были зафиксированы в 16:27 по местному времени. В городах Уки и Хикава сила колебаний достигла максимального уровня 7 по японской шкале.

По данным на поздний вечер, подтверждена гибель по меньшей мере одной женщины. Более 90 человек были доставлены в две больницы, десять из них находятся в тяжелом состоянии.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в торговом центре Aeon Mall в префектуре Кумамото. Примерно через час после землетрясения в здании произошел взрыв, после которого обрушилась часть второго этажа. Посетители были эвакуированы до взрыва, в здании оставались только работники, с многими из которых не удается установить связь. По данным CNN, около 20-30 человек числятся пропавшими.

Числятся пропавшими несколько работников предприятия Nippon Paper Industries в городе Яцусиро. В разных районах Кумамото зафиксированы разрушения жилых домов, пожары, повреждения дорог и мостов. Частично обрушились каменные стены замка Кумамото.

Без электричества остались около 48 тысяч домов. Движение скоростных и местных поездов приостановлено, аэропорт Кумамото закрыл взлетно-посадочную полосу. Власти направили в пострадавшие районы военных и распорядились эвакуировать около 300 тысяч человек.

Объявленное после землетрясения предупреждение о цунами позднее было отменено. Нет нарушений в работе расположенных в регионе атомных электростанций. Метеорологическое управление Японии предупредило, что в течение ближайшей недели возможны новые сильные толчки.

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