Новая нейросеть Минкульта переснимет «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие советские фильмы

Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева анонсировала выпуск в 2027 году 12 ремейков советских фильмов. По замыслу чиновников, осовремененная классика позволит познакомить молодёжь с культурой СССР.

«Подростки не смотрят картины Гайдара, Рязанова и Тарковского, они не знают этих великих имён и ихнего творчества. Но благодаря развитию технологий мы сможем исправить эту проблему», – сказала Алексеева.

Снимать и монтировать ремейки будет новая нейросеть Минкульта «Екатерина Фурцева» – искусственный интеллект уже подготовил сценарии для обновлённых фильмов «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и других лент.

Планируется, что картины будут выходить раз в месяц, начиная с января 2027 года. В ближайшее время на сайте Минкульта разместят график демонстрации фильмов в российских кинотеатрах.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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