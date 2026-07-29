 

Новая нейросеть Минкульта переснимет «Кавказскую пленницу», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие советские фильмы

29.07.2026, 9:00, Разное
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Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева анонсировала выпуск в 2027 году 12 ремейков советских фильмов. По замыслу чиновников, осовремененная классика позволит познакомить молодёжь с культурой СССР.

«Подростки не смотрят картины Гайдара, Рязанова и Тарковского, они не знают этих великих имён и ихнего творчества. Но благодаря развитию технологий мы сможем исправить эту проблему», – сказала Алексеева.

Снимать и монтировать ремейки будет новая нейросеть Минкульта «Екатерина Фурцева» – искусственный интеллект уже подготовил сценарии для обновлённых фильмов «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и других лент. 

Планируется, что картины будут выходить раз в месяц, начиная с января 2027 года. В ближайшее время на сайте Минкульта разместят график демонстрации фильмов в российских кинотеатрах.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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